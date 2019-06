“Mille e una notte bianca”, sabato a Cavriago

Sabato 29 giugno torna “Mille e una notte bianca”, la grande festa promossa da Pro Loco Cavriago, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato del paese. Saranno numerosi i punti ristoro per tutti i cittadini che desidereranno cenare alla festa: si va dalla grigliata e pizzata del volontariato in Piazza Benderi a cura della Croce Rossa, alla grigliata in Piazza Zanti proposta dai ragazzi dell’associazione Cuariegh on the road, per arrivare alla tortellata nel parcheggio del centro cultura Multiplo a cura di Avis Cavriago, senza contare gli altri numerosissimi punti ristoro in giro per il centro.

La serata proseguirà con un programma ricchissimo di attività e concerti proposti da associazioni, commercianti e palestre; esibizioni di pole dance, acrobatica, tessuti aerei, tornei di bigliardino a cinque con Cavriago Calciobalilla e Celtic Boys Pratina, acrobati di strada, mercatini dell’artigianato, intrattenimento per bambini. I negozi e il centro cultura Multiplo saranno aperti per l’occasione.

Non mancheranno piccoli e grandi concerti e deejay set: ad esempio nel parcheggio del Multiplo si darà spazio alla musica country con Italian Country Family; dalle 23,30 in Piazza Zanti largo al deejay set di Bombonera a cura di Sporting Cavriago; dalle 24 in piazza Benderi ci si scatenerà con i ritmi anni Novanta con Enzo Persueder. Poi gran finale in piazza Zanti alle 24 con i fuochi d’artificio di PyroItaly.

Pietro Gualerzi, presidente della Proloco, commenta: “E’ sceso in campo, per realizzare la notte bianca, praticamente tutto il paese. Il risultato sarà straordinario: una miriade di eventi in ogni angolo del centro per accontentare grandi e bambini. Fra l’altro con questo mega evento prenderà il via, alla grande, l’Estate cavriaghese: per tutti i venerdì di luglio proporremo concerti e serate a tema in piazza Zanti, anche settembre riserverà delle belle sorprese”.

La sindaca Francesca Bedogni e l’assessora alla cultura Martina Zecchetti aggiungono: “Siamo contente del ritorno della Notte Bianca, è sempre stato l’evento clou dell’estate a Cavriago ma soprattutto è l’esempio lampante di come saper collaborare produca iniziative di qualità. Per questo ringraziamo la Proloco, le associazioni, le società sportive, le pubbliche assistenze, i dipendenti del Comune, le aziende e i negozi che sostengono l’evento e tutti i volontari in genere che si sono spesi in prima persona per rendere magica la serata del 29 giugno”.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, dalle 15 di sabato alle 11 di domenica sarà vietato parcheggiare nelle strade e piazze del centro; dalle 18 di sabato alle 11 di domenica le strade centrali saranno chiuse al traffico, compreso l’intero tratto di via Repubblica. Saranno chiuse dalle 24 di venerdì alle 7 di lunedì 1° luglio piazza Zanti, la zona sud del parcheggio del Multiplo e piazza Benderi.