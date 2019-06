Le Fiamme Gialle reggiane celebrano il 245° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

Oggi, presso la caserma “Ten. Gen. Achille Borghi”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, si è celebrato il 245° anniversario della fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta alla presenza di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio a Reggio Emilia; dei Comandanti delle Tenenze di Guastalla e Correggio e di una rappresentanza della locale Sezione A.N.F.I.

Dopo la lettura del messaggio inviato al Comandante Generale del Corpo dal Presidente della Repubblica – On. Sergio Mattarella – e dell’ordine del giorno speciale diramato dallo stesso Comandante Generale – Gen. C.A. Giuseppe Zafarana-, ha preso la parola il Comandante Provinciale di Reggio Emilia – Col. Roberto Piccinini – per tracciare il bilancio di consuntivo del decorso anno 2018, nonché dei primi 5 mesi del 2019 e per dettare le linee programmatiche per la seconda parte dell’anno in corso. Sono state, quindi, consegnate alcune ricompense di ordine morale a 21 Finanzieri distintisi in operazioni di servizio per lodevole comportamento e particolare rendimento. Nel corso del suo breve intervento, il Col. Piccinini ha voluto ringraziare tutte le Fiamme Gialle reggiane per il qualificato impegno profuso, che ha consentito in questo periodo, dal 01 gennaio 2018 al 31 maggio 2019, di ottenere risultati significativi in ogni comparto operativo.

Lotta all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali.

Il contrasto alle frodi fiscali ed all’economia sommersa costituisce obiettivo prioritario del Corpo e viene attuato calibrando l’azione di servizio sulla base dell’analisi della realtà economica locale, ricorrendo sia all’esecuzione di attività ispettive di natura amministrativa (“verifiche” e “controlli”) che ad indagini di polizia giudiziaria.

Sono stati scoperti 89 evasori totali, principalmente nei settori del commercio e dell’edilizia.

Non si tratta di piccoli operatori economici marginali che operano per “spirito di sopravvivenza”, ma di soggetti economici cui fanno capo considerevoli volumi d’affari, tanto da realizzare basi imponibili sottratte a tassazione per complessivi 161 milioni di euro.

Sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria 315 persone (di cui 4 in stato di arresto) per violazioni penali tributarie, inerenti principalmente l’emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa o infedele dichiarazione di redditi e l’occultamento e/o distruzione di documentazione contabile. In tale ambito è stato accertato come il ricorso alle fatture per operazioni inesistenti rappresenti uno strumento di frode molto diffuso nella provincia di Reggio Emilia, tanto da pervenire alla constatazione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate per un valore complessivo di oltre 46 milioni di euro, al fine di abbattere indebitamente basi imponibili da sottoporre a tassazione, mentre ammontano ad oltre 113 milioni di euro quelle emesse.

Sono state sviluppate 5 attività ispettive in materia di “evasione fiscale internazionale”, perpetrata mediante il ricorso al transfer pricing (meccanismo che consente a società di delocalizzare redditi, altrimenti imponibili sul territorio nazionale, in capo a soggetti rientranti nel medesimo gruppo societario, ma ubicati in paesi esteri a fiscalità più conveniente), nonché tramite irregolare gestione fiscale di royalties corrisposte da società estere.

Emblematica l’operazione “MAIL BOXES” conclusa nell’ottobre 2018 con la denuncia alla locale A.G. di 12 soggetti, i quali, grazie anche alla consulenza di professionisti compiacenti, hanno costituito nuove società trasferendole nel Delaware (U.S.A.) e in Inghilterra ed intestandone la proprietà a soggetti giuridici aventi a loro volta sede all’estero, addirittura presso semplici mail boxes. Con questo sistema si è sottratta a tassazione una base imponibile di circa 70 milioni di euro ai fini dell’imposizione diretta e oltre a circa 13 milioni di euro di IVA. L’A.G. ha disposto il sequestro di circa 30 milioni di euro in beni riferibili agli indagati i quali, tra l’altro, gestivano le società neo-costituite direttamente “on line”.

Sono state complessivamente eseguite: 164 indagini di polizia giudiziaria in materia di reati tributari (su un totale di 466 indagini di p.g.); 599 interventi ispettivi (tra verifiche e controlli fiscali) ai fini II.DD., IVA ed altri tributi; 4.001 controlli strumentali: n. 3.193 in materia di scontrini / ricevute fiscali (di cui il 14,56% con esito irregolare) e n. 808 sul trasporto delle merci.

Conseguentemente all’attività di verifica fiscale, sono state avanzate alla competente Autorità Giudiziaria proposte di sequestri preventivi finalizzati alla successiva confisca per valore equivalente di beni per oltre 132 milioni di euro.

Inoltre, sono stati individuati 38 lavoratori irregolari e 25 datori di lavoro verbalizzati per impiego di manodopera irregolare.

Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

L’attività operativa in questo sensibile comparto si estrinseca nel monitoraggio dei flussi di spesa originati dai contributi alle imprese, di origine nazionale o comunitaria, dai finanziamenti del servizio sanitario nazionale, nonché dalle risorse movimentate per i pubblici appalti e dal sistema previdenziale nazionale.

In tale contesto, i danni erariali accertati a seguito di interventi per ipotesi di irregolare gestione, impiego e percezione di risorse finanziarie di natura pubblica ammontano complessivamente a oltre 22 milioni di euro.

Una recente operazione di servizio, tuttora in corso nell’ambito di indagini delegate di p.g., ha per oggetto indagini su rilevanti appalti di un importante ente locale, e nei cui ambiti le indagini sinora espletate hanno fatto emergere qualificati indizi di irregolarità nelle procedure di affidamento dei lavori o dei servizi.

Contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria.

L’impegno operativo è stato indirizzato all’individuazione ed aggressione sistematica dei patrimoni illecitamente accumulati dai soggetti direttamente o indirettamente (tramite prestanome) riconducibili all’area della criminalità organizzata. Strettamente connessa e complementare è l’attività ispettiva svolta nel più ampio settore del mercato dei capitali, a contrasto dei fenomeni di “usura”, “riciclaggio”, “trasferimento fraudolento di valori” e “falso nummario”.

Gli interventi sono stati sviluppati attraverso mirate indagini di polizia giudiziaria, ispezioni antiriciclaggio effettuate nei confronti degli intermediari finanziari abilitati e con lo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette pervenute dagli operatori qualificati: sono state approfondite 301 segnalazioni della specie (alcune anche con risvolti penali) ed effettuate 4 attività ispettive antiriciclaggio nei confronti di altrettanti intermediari finanziari.

Sono stati anche effettuati mirati interventi a contrasto del falso monetario che si sono conclusi con ritiro dalla circolazione di n. 1.110 banconote false (di cui il 46% costituito da tagli da 20 € ed il 36% da tagli di 50 €), per un valore di oltre € 47.000.

L’attività svolta in materia di reati fallimentari ha portato alla denuncia di 45 responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e/o documentale, accertando una sottrazione di beni all’attivo fallimentare per oltre 55 milioni di euro, nonché alla proposta di sequestro di beni per oltre 41 milioni di euro.

Sono pervenute dall’A.G. nr.111 deleghe di indagine per reati fallimentari e ne sono state evase nr.76.

Eseguiti accertamenti patrimoniali nei confronti dei soggetti che presentavano una sperequazione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto: ai sensi della normativa antimafia, sono state analizzate le posizioni patrimoniali di 109 soggetti (61 persone fisiche e 48 persone giuridiche), avanzando proposte di sequestro alla competente A.G. per oltre 9 milioni di euro ed operando confische per oltre 21 milioni di euro.

Tutela dei diritti di proprietà e dei consumatori.

L’impegno delle Fiamme Gialle reggiane si sostanzia anche nelle attività poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale nonché dei marchi e brevetti, a garanzia del regolare funzionamento dei mercati di beni e servizi, della conformità dei prodotti e dei diritti del consumatore finale.

Gli interventi effettuati a contrasto della “pirateria audiovisiva e dei marchi contraffatti”, nonché a tutela della “sicurezza prodotti” hanno portato alla denuncia di 37 soggetti, nonché al sequestro di circa 40.000 articoli, tra capi ed accessori per l’abbigliamento, prodotti elettronici e giocattoli.

Controllo economico del territorio e servizio di pubblica utilità “117”.

Il controllo economico del territorio, fondamentale per il monitoraggio delle dinamiche locali e l’acquisizione di input investigativi, viene attuato mediante costante presenza dei militari sul territorio provinciale: sono state impiegate oltre 2.000 pattuglie.

La prossimità ai cittadini è stata assicurata oltre che dalle pattuglie presenti sul territorio, provinciale anche dal numero di pubblica utilità “117”.

Si tratta di attività finalizzate, nel loro complesso, non solo al ripristino della legalità ed al recupero di quanto sottratto a tassazione, ma anche alla tutela delle imprese che operano nella legalità e devono subire la concorrenza sleale di chi si sottrae agli obblighi fiscali e contributivi.

Le principali operazioni di servizio concluse nel periodo gennaio 2018 – maggio 2019