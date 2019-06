La Regione seleziona 10 startup innovative per la 7° edizione del “Mindset Program”

La Regione Emilia-Romagna con il supporto di ART-ER, la nuova società regionale per l’innovazione e l’attrattività, selezionerà 10 startup innovative per la 7° edizione del “Mindset Program” (programma organizzato tra San Francisco e la Silicon Valley), che ha lo scopo di far conoscere dall’interno il mercato americano, organizzare incontri con imprenditori e investitori, far acquisire ai partecipanti il ruolo delle startup nell’open innovation e la mentalità della Silicon Valley. Per candidarsi alle selezioni occorre compilare entro il 31 luglio la documentazione sul sito dedicato.

Il bando è aperto a startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese con un’unità locale in Emilia-Romagna.

Dal 2 al 13 dicembre le startup selezionate parteciperanno in Silicon Valley a visite a incubatori, acceleratori, grandi aziende, università e centri di ricerca, svilupperanno il loro pitch e la loro idea di business a fronte degli stimoli che verranno direttamente dai protagonisti del più grande e vivace ecosistema dell’innovazione mondiale. I partecipanti, infatti, potranno presenziare anche a eventi dedicati con venture capitalist, business angels, corporate funds e imprenditori.

I costi di partecipazione e alloggio sono a carico della Regione Emilia-Romagna mentre gli startupper selezionati dovranno provvedere all’acquisto del biglietto aereo.

E’ richiesta, oltre alla documentazione per la domanda, anche la preparazione di un video della durata massima di 5 minuti, in lingua inglese, in cui gli imprenditori presentano se stessi e la propria idea di impresa.