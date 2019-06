La Perla di Bologna, nei prossimi giorni si attiverà un Tavolo di salvaguardia occupazionale

“La crisi de La Perla di Bologna a breve arriverà anche sul tavolo della Regione. Nei prossimi giorni sarà fissata una data per un incontro con le parti coinvolte dalla vertenza: la nostra priorità è la tutela dei posti di lavoro, oltre la salvaguardia di un’azienda storica della nostra Fashion Valley”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, annunciando che in queste ore la Regione si sta attivando per fissare con le parti un incontro del Tavolo di salvaguardia occupazionale in viale Aldo Moro, dedicato alla vertenza che coinvolge l’azienda bolognese di abbigliamento intimo La Perla, che ha annunciato oltre 100 esuberi tra produzione e filiali.