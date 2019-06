Sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di manutenzione, dalle 11:00 alle 14:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiusa l’uscita dello svincolo 10 “Roveri”, per chi proviene da San Lazzaro. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 9 “San Donato” o svincolo 11 “San Vitale”.