Danni grandinata, i bambini della Follereau di Bologna ospitati alla Don Marella

Gli alunni della scuola d’infanzia comunale Follereau saranno ospitati da domani, mercoledì 26 giugno, alla scuola primaria Don Marella di via Populonia (IC 12). Questa la soluzione trovata dal Comune di Bologna per gli ultimi tre giorni di scuola dei bambini che attualmente frequentano la scuola Follereau, chiusa da lunedì scorso a causa dei danni provocati dalla grandinata che ha colpito la città sabato 22 giugno. L’orario di funzionamento da mercoledì 26 giugno a venerdì 28 giugno, cioè negli ultimi tre giorni di scuola, sarà dalle 7.30 alle 13.30, compreso il pasto.

Il Comune ha trovato una sede alternativa anche il per centro estivo per bambini in età 3-6 anni che era in programma dall’1 al 26 luglio alla Follereau, gestito dall’Associazione “Nunù per l’infanzia”. Il centro estivo si svolgerà alla scuola d’infanzia comunale San Domenico Savio di via Golinelli, il gestore in queste ore sta provvedendo a contattare direttamente gli iscritti per informarli della diversa collocazione.

Sono ancora in corso i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza al nido Trottola di via Bombicci, che riaprirà invece lunedì 1 luglio e rimarrà attivo, come previsto, per le prime tre settimane di luglio.