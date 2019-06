Salumificio Sare Bibbiano, il Sindaco incontra lavoratori e organizzazioni sindacali

“Stamattina – spiega il Sindaco Andrea Carletti in una nota – ho incontrato i lavoratori del Salumificio Sare, in presidio davanti al Municipio, a cui ho manifestato la mia solidarietà e il mio sostegno. A seguire, come concordato, ho ricevuto la delegazione RSU e i rappresentanti delle organizzazioni FLAI-CGIL e FAI-CISL”.

“Alla luce della preoccupante situazione che mi è stata esposta – aggiunge Andrea Carletti – ho immediatamente contattato la proprietà per fissare in tempi rapidissimi un incontro al fine di valutare le condizioni per garantire arretrati mensili e TFR ai lavoratori stessi e, contestualmente, acquisire informazioni in relazione ad altre aziende del settore interessate ad un eventuale subentro. Soluzione che auspico al fine della tutela degli attuali livelli occupazionali”.