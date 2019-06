Maltempo. Partita la ricognizione in regione dei danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo di sabato scorso. Agricoltura, le aree colpite

La Regione non perde tempo e, come annunciato ieri, è partita questa mattina la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteo eccezionali che si sono abbattuti sabato pomeriggio su vaste aree del territorio. Le zone maggiormente colpite si trovano nel modenese e bolognese, in parte nel reggiano e in Romagna.

Fin da questa mattina- come assicurato ieri dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo– è partito il censimento delle criticità aperte nei territori colpiti, a cura di Comuni, Province, Consorzi di bonifica e tutti gli enti competenti. L’obiettivo è costruire una puntuale ricognizione dei danni pubblici e privati provocati dalle violente raffiche di vento, accompagnate in molte zone da eccezionali grandinate e “bombe d’acqua”.

Il lavoro di ricognizione, secondo la tabella di marcia prevista dalla Regione, proseguirà in maniera rapida nei prossimi giorni con l’obiettivo di completare entro la settimana la mappa dei danni. La documentazione raccolta sarà poi trasmessa a Roma a supporto della nuova richiesta di stato di emergenza nazionale, dopo quella del mese scorso, che aveva già portato ad una prima stima di danni di oltre 110 milioni di euro.

In vista della scadenza la Regione invita imprese e cittadini a segnalare tempestivamente agli uffici preposti dei Comuni di residenza tipo e entità dei danni subiti.

Danni all’agricoltura

Per quanto riguarda l’agricoltura, si segnalano ingenti danni soprattutto a vite e cereali nella fascia pedecollinare del reggiano che va da Scandiano fino a Rubiera, mentre nel modenese le grandinate hanno colpito soprattutto nelle vicinanze di Formigine, Bomporto, Campogalliano e Nonantola. Per quanto riguarda l’area bolognese, una prima ricognizione parla di danni a grano, frutteti, orticole, patate, cipolle e bietole da seme e da zucchero. Segnalati anche danneggiamenti a stalle, serre e capannoni scoperchiati dal vento.

Ma interessati dal maltempo sono anche parte dei comuni di Argelato, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Bentivoglio, Minerbio, Granarolo dell’Emilia e Malalbergo. Colpita anche la pianura ad est di Bologna, in particolare i Comuni di Castenaso, Imola, Medicina e San Lazzaro, oltre allo stesso capoluogo regionale. Infine, nel ravennate una violenta grandinata associata a vento fortissimo ha investito i territori dei Comuni di Massa Lombarda, Lugo, Fusignano, Conselice e Alfonsine, con danni molti consistenti a frutteti, vite e cereali.