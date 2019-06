Due denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato due albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo del territorio che i militari stavano effettuando nei pressi di un parcheggio di via Aspromonte. I due soggetti, un 30enne e un 35enne residenti a Imola, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e un coltello da formaggio di quelli con la forma a “mandorla”.

Il coltello è stato sequestrato unitamente alla sostanza stupefacente consegnata ai tecnici di laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per le analisi di rito. Il 30enne è stato denunciato anche per aver violato la normativa concernente il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.