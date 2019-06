Avviso pubblico per progetti culturali e sportivi per la promozione di Bologna: c’è tempo fino al 23 luglio

Il Comune di Bologna ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi per un totale di 245mila euro, con l’obiettivo di rafforzare il sistema culturale e sportivo nel quadro di una strategia di promozione e sviluppo integrato della città. Le linee di attività finanziabili riguardano progetti culturali e attività di carattere sportivo realizzate da associazioni, istituzioni sociali private, fondazioni, imprese nell’anno 2019 .

L’intenzione è quella di promuovere proposte coerenti con la duplice vocazione di Bologna come città della qualità diffusa, sia in campo in campo culturale che sportivo.

‘Prosegue il nostro impegno rivolto al sistema culturale e alle attività sportive, due ambiti in cui la città di Bologna esprime le sue migliori potenzialità, sia per quanto riguarda le iniziative per i cittadini da parte del mondo associativo di base, sia per i progetti che contribuiscono con forza a promuovere la nostra città’ dichiara l’assessore alla Cultura, Promozione della Città e Sport Matteo Lepore.

I progetti presentati dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2019.

Il bando è aperto fino al 23 luglio 2019 ed è disponibile nella sezione ‘Concorsi e avvisi – altri bandi e avvisi pubblici’ del sito del Comune di Bologna.

Per informazioni è possibile scrivere a

contributiculturapromozionesport@comune.bologna.it