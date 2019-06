Vende online autovetture inesistenti: denunciato dai carabinieri di Fabbrico

Sui siti di e-commerce piazza annunci vendita, a prezzi assolutamente convenienti, di autovetture: una volta ricevute le caparre, oscillanti tra i 200 e 400 euro, sparisce nel nulla. Diverse le truffe compiute dall’uomo, come rivelano i suoi precedenti di polizia specifici. Nel reggiano a incappare nel truffatore è stato un 55enne abitante a Fabbrico che dopo aver versato la caparra per 200 euro si è scoperto truffato in quanto il furbastro inserzionista, incassato il danaro ha bidonato l’acquirente rendendosi irreperibile.

Per questo i carabinieri della Stazione di Fabbrico, a cui il 55enne ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un 45enne della provincia di Novara che, come accennato, non è nuovo a tali espedienti come peraltro rivelato dai suoi precedenti. Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dall’uomo di Fabbrico che aveva acquistato un’autovettura Nissan Qashqai venduta a un prezzo di 2.800 euro. Su richiesta dell’inserzionista con cui aveva contatti telefonici, versava quale caparra 200 euro sulla postepay fornitagli dal venditore. All’accredito dell’importo tuttavia non è corrisposta la chiusura della trattativa con l’inserzionista che si rendeva peraltro irreperibile. Dopo una serie di riscontri tra l’utenza telefonica e la postepay dove erano stati versati i soldi i Carabinieri arrivavano all’odierno indagato, denunciato in ordine al reato di truffa.