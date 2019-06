Vezzano: domenica il 75° Anniversario dell’Eccidio de ‘La Bettola’

Domenica 23 giugno alle ore 19.00 nell’area del monumento dedicato ai caduti de La Bettola avrà luogo la commemorazione del 75° Anniversario dell’eccidio de La Bettola, uno dei più efferati atti compiuti dai nazi-fascisti in Italia dove nella notte di San Giovanni persero la vita 32 civili e 3 partigiani.

“L’intento dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato Stefano Vescovi, Sindaco di Vezzano sul Crostolo – è quello di far sì che l’evento commemorativo diventi atto non puramente istituzionale ma occasione di promozione della cultura della memoria, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni”.

Prosegue il Sindaco: “Compito delle istituzioni, in collaborazione con altre realtà impegnate nella salvaguardia della memoria e della democrazia, è quello di promuovere spazi in cui eventi che rischiano di essere dimenticati a causa del scomparsa dei testimoni possano divenire luoghi privilegiati di riflessione nei quali i giovani siano i protagonisti, perché solo così possono maturare consapevolezza dei fatti del passato e elaborare strumenti per rifiutare e combattere ogni forma di sopruso e di violenza”.

Quest’anno la cerimonia si aprirà in un modo del tutto particolare con l’arrivo dei partecipanti a due camminate partite da punti diversi della provincia reggiana a creare una sorta di staffetta della memoria: l’ormai tradizionale “Sui passi della memoria” da Cervarolo a La Bettola – promossa dall’ANPI Provinciale con la Sezione ANPI e l’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, Istoreco e UISP Escursionisti montagna – ed “I fili della memoria” camminata resistente da Casa Bettola a La Bettola – promossa da Casa Bettola con l’adesione di ANPI San Pellegrino-Quattro Castella-Vezzano, Istoreco, e Comune di Vezzano.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco Stefano Vescovi e il Vicesindaco Paolo Francia a cui si uniranno il Presidente dell’ANPI Provinciale Ermente Fiaccadori, che presenterà la nuova stele multimediale realizzata da ANPI, e Alessandra Fontanesi di Istoreco che con i i ragazzi delle classi 3° della scuola media Manini di Vezzano illustrerà il lavoro realizzato nell’ambito della 5° edizione del progetto “Un nome, un volto, una storia”.

***

Il 22 giugno la camminata “Sui passi della memoria” prenderà il via alle ore 8.30 dal Monumento ai caduti di Cervarolo con tappa notturna a San Vitale. Il 23 giugno chi desidera partecipare alla seconda giornata del percorso potrà recarsi al Monumento ai caduti di Carpineti con partenza prevista alle ore 9.00. Arrivo a La Possine di Montalto alle ore 18.00 per compiere l’ultimo tratto di cammino e unirsi ai partecipanti alla commemorazione del 75° Anniversario dell’Eccidio de La Bettola.

Il 23 giugno “I fili della memoria” partirà alle ore 10.00 da Casa Bettola a Reggio Emilia, dopo l’inaugurazione del murales “Lilly” che avrà luogo alle ore 9.00. Una giornata di cammino, parole e testimonianze che si snoderà in 5 tappe: Vasca di Corbelli ore 12.30, Puianello ore 14.30, Vezzano ore 16.00, Ecoparco ore 16.30 e raggiungere così a La Bettola alle ore 19.00.