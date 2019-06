Una super barella, dedicata a pazienti particolarmente gravi, donata alla Centrale Operativa 118 Emilia Est

Una nuova e particolare barella, leggerissima ma al tempo stesso tanto robusta da accogliere pazienti collegati a complesse apparecchiature di supporto all’attività cardiopolmonare, è stata donata stamane, 21 giugno, dall’Associazione Corri con Noi alla Centrale Operativa 118.

La nuova barella, che sarà dedicata anche al trasporto di pazienti bariatrici, è costruita con una speciale lega di acciaio inox ad alta resistenza. Il telaio è stato rinforzato per garantire una portata di 250 kg. Le ruote, più ampie e robuste, offrono inoltre maggiore comfort al paziente e massima sicurezza, attraverso comandi ergonomici, nelle operazioni di carico e scarico dalle ambulanze.

Ad accogliere e ringraziare Dario Cardace, Presidente dell’Associazione Corri con Noi, Cosimo Picoco, responsabile medico della Centrale Operativa 118 Emilia Est, a nome della Azienda USL di Bologna.

La nuova barella, del valore di 7 mila euro, è solo l’ultima donazione, in ordine temporale, ricevuta dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est, da parte di cittadini e associazioni del territorio.

Negli ultimi 5 anni, infatti, la Centrale ha ricevuto in dono 12 ambulanze e 2 auto mediche, tutte utilizzate in città e in provincia, per un valore economico di 1 milione e 526 mila euro. A testimonianza di un forte e radicato rapporto di benevolenza tra i cittadini bolognesi e la Centrale Operativa 118, un riconoscimento costante della professionalità ed umanità degli operatori del 118.

Un filo solidale che lega il 118 alla città, ribadito anche dagli Open Day che, a partire dallo scorso ottobre, hanno accolto in Centrale Operativa centinaia di cittadini interessati a capire, vivendola in diretta, come si svolge una giornata di ordinaria emergenza del 118. Toccando con mano le sofisticate tecnologie di geolocalizzazione degli eventi, i sistemi e le procedure di allerta dei mezzi di soccorso e dei first responder, i volontari addestrati alle manovre rianimatorie in rete con la Centrale grazie all’APP DAE RespondER.