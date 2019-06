Spaccata nel negozio di un ottico a Correggio

La scorsa notte intorno alle 2.00, ignoti ladri, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso di un ottico in via Mazzini a Correggio, si sono introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, numerose paia di occhiali in corso di inventario. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Correggio hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.