Nada in concerto apre la Fiera di Soliera

E’ un’estate piena di concerti, quella di Nada. A dispetto del titolo del suo ultimo album, “E’ un momento difficile, tesoro”, per l’artista livornese sembra essere un periodo di grande felicità musicale. Sabato 22 giugno, con la sua band al completo, Nada si esibirà a Soliera, nella capiente piazza Lusvardi, per un concerto a ingresso gratuito che caratterizza la prima serata della Fiera di San Giovanni. L’inizio è alle ore 21.30.

A partire da “Un angelo caduto dal cielo”, la scaletta del concerto propone il meglio della produzione di Nada in quasi 50 anni di attività. Canzoni di musica leggera, con un peso specifico sempre importante, nel segno dell’autorialità. Il magnetismo della cantautrice toscana si esprime nella sua capacità di raccontarsi con grande semplicità e onestà. Viscerale, autentica, ironica e profonda, Nada è anche e soprattutto una voce ruvida e imperfetta che lascia il segno, come le storie della sua vita. Scrive e interpreta canzoni con una teatralità e un’ironia che la rendono inimitabile.

In scaletta non mancheranno tre pezzi celebri: “Ti stringerò”, “Amore disperato” e “Ma che freddo fa”. Ma una buona parte del concerto sarà dedicata alla presentazione del suo ultimo disco. “Ho sempre provato attraverso i miei dischi e i miei libri a cercare di raccontare quello che sento e avverto, sia dentro che fuori di me”, spiega Nada. “E’ da questa disposizione d’animo che è nato l’album. Dieci canzoni nate negli abissi del mio nero profondo, per poi misteriosamente raggiungere i colori e la leggerezza del pensiero, finalmente libero di andare dove portano sentimento e ragione che si uniscono per diventare tutt’uno.”