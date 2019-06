Consiglio comunale Sassuolo, Severi (FI): “Il capogruppo sarà Capezzera, spazio ad un giovane promettente”

“Non è stata facile questa decisione, dopo tanti anni trascorsi alla guida del gruppo e soprattutto in virtù del rinnovato positivo risultato elettorale personale e di partito, raggiunto grazie ai molti elettori sassolesi che hanno riconfermato la fiducia nei miei confronti, premiando il lavoro svolto in queste legislatura e chiedendo, con il loro voto, di continuare, con forza, a rappresentarli in Consiglio Comunale. Avere, forte delle tantissime preferenze, contribuito in modo significativo alla vittoria della coalizione di centro destra, finalmente e di nuovo al governo della città, e all’elezione del sindaco Francesco Menani, già al primo turno, rappresenta motivo di orgoglio ed un incentivo a continuare nell’impegno politico sia fuori che all’interno del Consiglio Comunale.

Qui, anziché assumere nuovamente l’incarico di Capogruppo ho deciso di fare un passo indietro per premiare un giovane di talento, forte di un altrettanto importante risultato personale in termini di preferenze, determinato e appassionato della politica e dei colori di Forza Italia, quale è Davide Capezzera, già coordinatore del giovanile degli azzurri a Sassuolo. Una decisione formalizzata questa mattina alla presidenza del Consiglio. Sono convinta che la presenza, il suo entusiasmo e la sua passione, offriranno un contributo di idee innovative e di proposte concrete, importanti sia per il nostro gruppo di Forza Italia, sia all’azione di governo del centro-destra, ora maggioranza in consiglio. Per quanto mi riguarda, a Sassuolo continuerò ad affiancare con la mia esperienza il lavoro di Davide, attraverso un contributo serio, critico e libero, sui singoli provvedimenti, che funga da stimolo alla giunta e alla maggioranza per migliorare ed orientare l’azione politica ed amministrativa, nell’obiettivo di agire nell’unico interesse comune dell’intera città.

Da oggi per noi del gruppo di Forza Italia, che gli elettori hanno voluto continuassi a rappresentare insieme a Davide, continua un lavoro importante e quotidiano per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comune e credo trasversale agli schieramenti politici, di una Sassuolo sempre più bella e sempre più capace di costruire futuro”.