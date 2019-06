Una scultura di cioccolata che riproduce le Due Torri di Bologna inaugurata al Marconi di Bologna

Oggi la Travel Retail Italiana, filiale della Gebr. Heinemann, e la fabbrica bolognese di cioccolato, hanno ufficialmente inaugurato una spettacolare scultura di cioccolato alta 1 metro e mezzo nel punto vendita Duty Free & Travel Value Heinemann, sito nell’area Schengen dell’Aeroporto di Bologna. La scultura, realizzata interamente in cioccolato, rappresenta il simbolo emblematico della città italiana: “Le due Torri”, che sono un celebre monumento storico e la principale attrazione turistica di Bologna. La scultura si trova al centro della zona del negozio, molto apprezzata, dedicata ai prodotti italiani e resterà in mostra lì a tempo indeterminato.

“Questa scultura di cioccolato costituisce una peculiarità davvero strepitosa che attirerà l’attenzione di ogni passeggero che ama il cioccolato. Noi di Heinemann abbiamo la passione di puntare in alto, con una creatività continuamente rinnovata che i viaggiatori troveranno soltanto nei nostri negozi, e che contribuirà a far scoprire loro nuovi modi di apprezzare i brands locali che proponiamo in vendita. Siamo davvero entusiasti del modo in cui la Majani rappresenta questa esclusività e questa peculiarità” ha dichiarato Karl Niendorf, Amministratore Delegato della Travel Retail Italiana.