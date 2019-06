Un arresto della Polizia locale a Reggio Emilia per detenzione di stupefacenti

Un quarantunenne italiano è stato arrestato dal Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia per detenzione illegale di stupefacenti ieri sera, nell’ambito dei servizi di pattuglia durante il primo Mercoledì rosa. L’uomo, individuato dall’unità cinofila nei dintorni di via Bellaria, ha cercato inutilmente di disfarsi di un pacchetto contenete 21 grammi di hascisc, ma è stato subito fermato dagli agenti in borghese in servizio nella zona.

Per tutta la serata di mercoledì, gli operatori in borghese del nucleo antidegrado di via Brigata Reggio, unitamente all’unità cinofila, hanno sorvegliato le vie del centro storico per consentire ai reggiani di godere delle iniziative di intrattenimento nel pieno rispetto della legalità. Poco dopo la mezzanotte, tuttavia, grazie al fiuto del cane poliziotto Victor e all’abilità del suo conduttore ispettore Corrado Bernardi, gli agenti hanno notato nelle vicinanze di via Bellaria un uomo che con fare sospetto cercava di allontanarsi dal cane poliziotto che lo aveva “abbordato”.

L’intervento immediato degli agenti ha impedito all’uomo di disfarsi dello stupefacente gettandolo sotto un’auto in sosta. Il sospettato è stato trasportato in via Brigata Reggio e identificato come A. P., 41enne residente in città, con a carico numerosi precedenti penali legati allo smercio di sostanze stupefacenti. Dopo aver recuperato l’involucro, contenente 21,204 grammi di hascisc, gli agenti hanno perquisito la residenza dell’uomo ritrovando un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento delle singole dosi di stupefacente. Ulteriori controlli hanno rilevato che a carico del quarantunenne pendeva l’obbligo di soggiorno presso la propria residenza dalle ore 21.30 alle 7 del mattino. Obbligo evidentemente non rispettato e che ha contribuito a far scattare l’arresto. L’uomo sarà processato per direttissima nella giornata di domani venerdì 21 giugno.