La Polizia sequestra armi a casa di un 40enne reggiano

La scorsa notte personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via De Bosis su segnalazione di una lite interfamiliare tra coniugi residenti. Durante la fase degli accertamenti gli agenti sono venuti a conoscenza che il marito M.F., reggiano, classe 1979, era in possesso da tre anni di una pistola semiautomatica tipo Beretta, calibro 7.65, con 25 cartucce di proprietà del suocero, detenuta illegalmente. Sussistendone i presupposti, la Squadra Volante ha proceduto a perquisire l’abitazione, all’esito della quale è stata rinvenuta una pistola a forma di penna, calibro 22 a colpo singolo, modello SG67: ovvero un’arma illegale per la quale è tassativamente vietato il possesso. Rinvenuta anche una doppietta calibro 12, anch’essa detenuta illegalmente poichè pure questa di proprietà del suocero dell’uomo, che l’aveva ereditata dal defunto padre.

Il soggetto è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi e detenzione di arma clandestina, e tratto in arresto. Le armi sono state sequestrate. Anche quelle regolarmente detenute dal suocero, rilevando una macroscopica negligenza nella custodia, sono state acquisite dal personale della Questura in attesa delle determinazioni del Questore di Reggio Emilia.