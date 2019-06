Il primo Mercoledì Rosa conferma il grande affetto dei reggiani per la manifestazione

Una “prima” di successo: l’avvio dei Mercoledì Rosa ha visto una nuova invasione del centro storico, con migliaia di persone che, nel fresco clima serale, non hanno voluto mancare all’inaugurazione della manifestazione estiva più attesa dai reggiani. Persone di tutte le età, tante famiglie con bambini, che hanno reso vivo e vivace ogni spazio del centro storico interessato dal programma.

Come ormai d’abitudine, piazza Prampolini ha visto la presenza del maggior numero di persone in occasione del concerto a cura di Conad. On stage i protagonisti del progetto musicale Palco, Francesco Ottani, Gigi Cavalli Cocchi, Filippo Chieli ed Enzo Frassi che hanno dato spettacolo e attraverso le “Canzoni della via Emilia” hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale fatto di racconti e canzoni lungo una strada che rappresenta la storia e il cuore della musica pop e rock italiana.

Ottime affluenze anche in piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria dove erano concentrati gli eventi per bambini, con Città Asinabile in collaborazione con Asineria Didattica Aria Aperta, che ha permesso ai bimbi di interagire con i docili amici a quattro zampe, Scuderie in Città, in collaborazione con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse Asd, e la gimcana con il Triciclo Grillo per bambini e ragazzi.

In piazza Martiri tanti giovanissimi hanno anche avuto l’opportunità di incontrare gli atleti e le atlete di Conad Volley e delle giovanili Pieve Volley Tricolore. Piazza San Prospero si è trasformata in una sorta di “music club” a cielo aperto con un coinvolgente dj set, mentre in piazza Fontanesi sono tornate le sonorità jazz molto apprezzate.

Buoni riscontri anche per le proposte culturali dei Musei Civici, l’incontro a cura di Alessandro Botta sulla mostra dedicata ad Antonio Fontanesi, e le visite guidate alla stessa. Tante persone hanno scattato fotografie approfittando della grande scritta luminosa I Love RE in 3D, davanti al Teatro Valli, condividendole su Instagram con l’hashtag #ilovere.

Infine, interesse e partecipazione anche per le molteplici proposte del circuito “Off”, allestite direttamente dai commercianti e gli esercenti del centro. Ora l’appuntamento è per la prossima settimana, con il secondo Mercoledì Rosa il 26 giugno.

Per conoscere il programma completo è sufficiente consultare il sito www.mercoledirosa.it.