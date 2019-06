“Calderara in strada”, arriva il meglio dello street food

Venti foodtruck, 2 punti birra, 3 band, spettacoli per tutti i gusti e tutte le età, mostre e mercatini. Lo Street food Festival trasformerà per tutto il week end il centro di Calderara di Reno in una grande cucina all’aperto. Per il quarto anno di fila Calderara in strada offrirà il meglio del cibo su ruote con oltre 20 foodtruck, che si prevede possano attirare un pubblico persino superiore a quello degli scorsi anni. Organizzato da bardamù, Fednfood ed Eventeria e patrocinato dal Comune, lo Street Food Festival ha per i pomeriggi di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno un programma intenso e divertente. Piazza Marconi e via Roma saranno chiuse al traffico e disseminate del cibo da strada nazionale internazionale, che si potrà accompagnare con una birra artigianale e non e l’ascolto di buona musica.

Questo il programma completo degli eventi:

Venerdì 21 giugno ore 21 Marakatimba in concerto

Sabato 22 giugno ore 21 The Royal Stompers Dixieland Band in concerto

Domenica 23 giugno ore 18 Space Rocket in concerto;

per tutto il pomeriggio spettacolo di buskers;

dalle 14.30 alle 19.30 mostra rapaci (gufo, poiana, falco, barbagianni);

ore 19 spettacolo di street magic “Un po’ di magia” a cura di Magico Turra.

Sempre domenica, spazio al Mercato mamme – la cultura del riuso, che occuperà gran parte di via Roma, mentre per tutti e tre i gioni di eventi è previsto intrattenimento per bambini.

Per tutte le info si può visitare la pagina Facebook dell’evento e il sito del Comune di Calderara.