Agenzia Entrate, attivi a Bologna, Modena e Parma i nuovi uffici territoriali Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva

A partire dal 15 giugno sono stati istituiti presso le Direzioni provinciali di Bologna, Modena e Parma i nuovi Uffici territoriali Atti pubblici successioni e rimborsi Iva. Ecco le sedi e i codici ufficio:

Bologna, codice Ufficio THV, sede in via Marco Polo 60, Bologna;

Modena, codice Ufficio THX, sede in via delle Costellazioni 180, Modena;

Parma, codice Ufficio THZ, sede in strada Quarta 6/A, Parma.

Ai nuovi uffici sono affidate, in via esclusiva, le competenze relative all’intera provincia in materia di rimborsi Iva e liquidazione e controllo degli atti pubblici e delle dichiarazioni di successione. Per evitare disagi all’utenza, le pratiche già in corso continueranno comunque a essere curate dagli uffici che le hanno avviate. Sarà possibile prenotare un appuntamento presso gli Uffici territoriali Atti pubblici successioni e rimborsi Iva nelle giornate del martedì e giovedì tramite i consueti canali resi disponibili dall’Agenzia. L’assistenza e informazione sulle dichiarazioni di successione verrà comunque garantita presso tutti gli uffici territoriali della regione.