Sant’Ilario: “Risate in Musica” in piazza con Vasumi e la President Band

Giovedì 20 giugno (ore 21.30) primo appuntamento con le Serate in Piazza a Sant’Ilario. In scena le “Risate in Musica” con il comico Andrea Vasumi e la President Band. Ingresso libero.

Andrea Vasumi nei suoi spettacoli porta in scena la simpatia e la spontaneità della sua terra d’origine, la Romagna, pur riuscendo ad attrarre il pubblico di tutta Italia. Monologhi sull’attualità, sul rapporto uomo donna, interazioni e improvvisazioni sono il punto di forza dei suoi spettacoli. E’ un’ottima spalla per i più importanti comici a livello nazionale per la sua capacità di mettere in risalto le doti comiche dell’attore a cui dà supporto. In televisione ha partecipato a Zelig Off e a vari programmi sul canale Comedy Central.

La President Band, attiva dal 2011, è specializzata nell’accompagnare i comici di Zelig e Colorado in serate divertenti e animate. La band è composta da Giuliana Tosoni (voce), Chris Di Mezzo (tastiere), Attilio Gorni (chitarra), Maurizio Meglioli (chitarra), Luca Andreose (batteria), Giulio Meglioli (basso), Amer Barbieri (percussioni).

Prossimo appuntamento il 27 giugno con la musica e le danze Country dei Wild Angels.

Gli eventi sono organizzati da Amministrazione Comunale e da commercianti ed esercenti dell’associazione “Meglio Sant’Ilario” nei rinnovati spazi di piazza Repubblica.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it