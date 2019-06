Giovedì 20 giugno Federico Buffa in ‘Esta noche juega el trinche’ sarà in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna. Lo spettacolo rientra nel progetto ‘Emilia-Romagna. La Regione scende in campo’, serie di iniziative che vengono realizzate in occasione dei Campionati Europei di Calcio Under21.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito e aperto fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123