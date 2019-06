Confartigianato Lapam ospita a Reggio Emilia un dibattito sui grandi temi che interessano il mondo del lavoro

Mercoledì 19 giugno alle ore 20.30, presso l’aula magna di palazzo Dossetti (in via Allegri a Reggio Emilia) Confartigianato Lapam ospita un dibattito sui grandi temi che interessano il mondo del lavoro: dalla formazione alle politiche attive, dalla contrattualistica alle nuove tecnologie, passando attraverso le numerose riforme che hanno interessato imprese e lavoratori negli ultimi anni.

‘Il lavoro che serve’ è il titolo dato alla serata che sarà moderata dal direttore de Linkiesta, Francesco Cancellato. Gli ospiti sono Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl, autore di “Abbiamo rovinato l’Italia” e di “Contrordine compagni”, tra i più attivi interpreti del cambiamento imposto da Industria 4.0 che non perde occasione per riportare al centro del dibattito sindacale e delle relazioni industriali la centralità della formazione per lavoratori e giovani; Michele Tiraboschi, professore di diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico di Adapt, l’associazione fondata da Marco Biagi per gli studi sul diritto del lavoro e le relazioni industriali, contribuisce da anni ad arricchire la discussione con analisi, commenti e studi di primo piano; Annalisa Magone, presidente di Torino Nord Ovest, centro di ricerca su lavoro, impresa e innovazione e autrice di “Industria 4.0 Macchine e uomini nella fabbrica digitale” e “Il lavoro che serve. Persone nell’industria 4.0”; Marco Granelli, presidente di Confartigianato Emilia Romagna e vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese. L’evento è organizzato con il patrocinio dell’università di Modena e Reggio Emilia, sarà aperto dal saluto del segretario Lapam Confartigianato, Carlo Alberto Rossi, e chiuso dal presidente generale Gilberto Luppi.