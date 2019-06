The Dream Syndicate venerdì 21 giugno al Teatro Astoria di Fiorano

Ultimissimi posti disponibili per il concerto evento dei californiani The Dream Syndicate in programma venerdì 21 giugno presso il Teatro Astoria Di Fiorano Modenese. La band inaugura il progetto “Astoria Live” che il 31 ottobre vedrà il concerto Di Mick Harvey (ex Bad Seeds di Nick Cave) e Jp–Shilo con la partecipazione di Steve Shelley (batterista dei Sonic Youth) e Glenn Lewis.

Il tour italiano dei The Dream Syndicate vede la band impegnata nella presentazione del nuovo e acclamato album ‘These Times’ in sei concerti tra Milano e Roma.

Il frontman della band Stewe Wynn dichiara “…Se il penultimo lavoro ‘How Did I Find My Self’ era per le ore serali, tutto spacconerie ed esplosioni catartiche, ‘These Times’ è l’album gemello per le 2 del mattino, più malinconico e variabile, con la band che si muove come fosse il dj di una trasmissione notturna, mentre l’ascoltatore si lascia andare ai sogni chiedendosi, il giorno dopo, se qualcuno di questi fosse reale”.

The Dream Syndicate sono stati, per buona parte degli Anni 80′, la punta di diamante del Paisley Underground, la scena californiana che fece della rilettura delle radici folk e country attraverso la lente del post-punk e della psichedelia, il proprio credo artistico.

Dopo capolavori come ‘The Days Of Wine And Roses’ (1982) e ‘Medicine Show’ (1984) e dopo aver calcato i palchi di mezzo mondo con una cifra stilistica che si ispira alla irruenza chitarristica di Neil Young, alla introspezione colta dei Velvet Underground, attingendo alla potenza primordiale degli Stooges, approdano all’album ‘These Times’ (2019), con il basso bene in vista e i riff irruenti delle chitarre sempre pronti a distendersi nella spiritualità del deserto. Ma questa volta c’è anche tanta voglia di sporcarsi le mani con tanta materia psichedelica.

Il concerto, sponsorizzato da Sada Cavi S.p.a di Fiorano Modenese, in collaborazione con TIR Danza Associazione Teatrale, che da anni gestisce il Teatro Astoria, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. rientra nel progetto “Astoria Live” voluto di concerto con il Comune di Fiorano Modenese con l’obiettivo di fare del Teatro Astoria un spazio “cult” dove eventi di questo valore possano diventare consuetudine, meritandosi nel tempo la fiducia e l’interesse del pubblico di settore.

Alle ore 20:30 apre il concerto il gruppo spalla formiginese Vampa, seguirà il concerto dei The Dream Syndicate alle ore 21:30.

Informazioni: tel. 0536 404371 – +39 3297049054 – email: astoria@tirdanza.it