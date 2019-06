Sulla A13 Bologna-Padova chiusa per due notti l’immissione in A14

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 19 e di giovedì 20 giugno, per chi proviene da Padova, sarà chiusa l’immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli, con orario 22:00-6:00. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale di Bologna e il Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.