Premio Best Performer Rete Fissa/Fibra in Area 2 a Bettelli di Piazza Garibaldi a Sassuolo

Per Raffaele Bettelli la vendita è una passione nata nel 1990 e che vede oggi protagonista lo storico punto vendita di piazza Garibaldi in qualità di concessionario del primo operatore italiano “WindTre” come 3Store, agenzia WindTre Business e a settembre come negozio “Wind”.

“Siamo alle soglie di un cambiamento epocale con la fibra 1000 di ‘Open Fiber’ che – spiega Bettelli – già abbiamo attivato per i nostri clienti di Reggio Emilia, Parma e Bologna e dal prossimo anno vedremo arrivare anche a Modena e Sassuolo insieme all’avvento del 5G.

Per noi questo riconoscimento (il Best Performer Rete Fissa/Fibra in Area 2 -Triveneto/Emilia Romagna – ndr) è importante come stimolo per migliorare sempre di più, per dare continuativamente la migliore consulenza ai nostri clienti; ciò grazie anche ad un eccellente staff.

Sono abituato a lavorare con la massima disponibilità per dodici ore al giorno, da 29 anni, giorno dopo giorno. Un grazie ai tanti Clienti privati e alle aziende che ci hanno scelto e rinnovato la loro fiducia!”