Sulla A14 Bologna-Taranto, poco prima delle 11:00, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna all’altezza del km 44, è stato risolto l’incidente, avvenuto alle 10:00 circa, che ha visto coinvolte quattro autovetture e nel quale due persone sono rimaste lievemente ferite. Al momento (10.50) nel tratto interessato in direzione Bologna il traffico circola su tre corsie e si registrano 9 km di coda in progressiva diminuizione.