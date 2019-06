Il 19 giugno si comincia: primo Mercoledì Rosa a Reggio Emilia

Il 19 giugno, con la tradizionale presentazione alle 20.40 sul palco principale di piazza Prampolini, prende il via la decima edizione dei Mercoledì Rosa, la manifestazione estiva più amata dai reggiani e non solo. Poi, sullo stesso palco, seguirà il grande concerto del progetto musicale “Palco”: Francesco Ottani, Gigi Cavalli Cocchi (Ligabue, Clan Destino, CSI), Filippo Chieli (M.C.R., Cristina Donà) ed Enzo Frassi proporranno “Canzoni della via Emilia”, un viaggio musicale fatto di racconti e canzoni lungo una strada che rappresenta la storia e il cuore della musica pop e rock italiana. Ma ovviamente i Mercoledì Rosa si espanderanno ben oltre piazza Prampolini: per il decimo anno infatti tutto il centro storico si riempirà di colore, di suoni e animazioni, con eventi per grandi e piccini, distribuiti in ogni area dell’esagono e su 29 postazioni fisse, tra musica, ballo, intrattenimento, animazione, arte, cultura, sport e benessere.Da segnalare inoltre in via Emilia S.Stefano i live degli Acusun (band indie-folk acustico, tastiera, chitarra, due voci) e di CoMa Duo (duo acustico pop e funky, chitarra, stompbox e voce); in piazza Martiri del 7 Luglio lo Spettacolo di acrobatica aerea con trapezio, corda, tessuti, cerchio e cinghie, e il djset a cura di Acrobatica-aerea Reggio Emilia, la postazione Conad per lo Sport, all’insegna dei valori sportivi per bambini e ragazzi, con Conad Volley e le giovanili Pieve Volley Tricolore; in piazza della Vittoria i Balli Country a cura di Wild Angels e le attività per i bambini Città Asinabile, Scuderie in città, la gimcana con Grillo Triciclo; all’Isolato San Rocco un modo di emozioni e di sorrisi in un abbraccio a cura di Barrio de Tango; in via Emilia San Pietro il DuoElisa (duo acustico pop con tastiera, violino e voce), in piazza San Prospero djset commerciale, latini e hip hop, in piazza Fontanesi Wes & Billie (contemporary jazz trio).

Interessanti anche alcune proposte culturali dei Musei Civici, in via Spallanzani 1: alle 18.30 è in programma un incontro a cura di Alessandro Botta sulla mostra dedicata ad Antonio Fontanesi, e nello specifico sul rapporto tra Fontanesi e il divisionismo; dalle 21 apertura straordinaria della mostra “Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza Da Volpedo a Burri”. Davanti al Teatro Valli tornerà la scritta luminosa I Love RE in 3D, con i colori dedicati ai Mercoledì Rosa, ideale set fotografico, anche per condividere le foto su Instagram con l’hashtag #ilovere! E ancora ci saranno tantissime altre attività che fanno parte del circuito “Off”, proposte direttamente dai commercianti e gli esercenti del centro: per conoscere il programma completo è sufficiente consultare il sito www.mercoledirosa.it, o visitare l’infopoint in piazza Prampolini dove saranno distribuiti i libretti con il programma completo delle sei serate.

PER I BAMBINI – Tornano le immancabili attività rivolte ai più piccoli, con tante iniziative e laboratori appositamente pensati per loro. Lo Spazio Bimbi, sarà in piazza della Vittoria, con la Città Asinabile, a cura di Asineria Didattica Aria Aperta, per far conoscere questi mansueti e simpatici animali ai bambini, le Scuderie in Città curate dalla Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse ASD: i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo dei cavalli attraverso il battesimo della sella. Infine l’ormai immancabile Grillo Triciclo, percorso gimkana per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni (solo il 10 luglio questa attività sarà in corso Garibaldi).

MOBILITÀ

Sosta e mobilità in centro Tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 13, sosta gratuita negli stalli blu dei controviali.

Attenzione: verificare sempre le modalità per la sosta riportate nei cartelli presenti nelle zone di parcheggio. Per informazioni dettagliate: wwww.reggioparcheggi.it In caso di necessità, sarà possibile pagare la sosta con il proprio cellulare, grazie al servizio “Sosta Facile”. Per maggiori informazioni: www.sostafacile.it

Modifiche alla circolazione in centro storico. In occasione dello svolgimento dei Mercoledì Rosa, a partire dalle ore 18 in ciascuna serata è prevista l’interruzione della circolazione stradale veicolare fino alle ore 1.00 del giorno seguente in piazza Popol Giost, piazza Scapinelli, via del Guazzatoio (quest’ultima solo il 10 e 17 luglio). Inoltre è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 alle ore 1.00 del giorno successivo in via Guidelli, via San Carlo da via Campo Marzio a via Squadroni (incluse), piazza Scapinelli, piazza Popol Giost, via Sessi sul lato sud (lato banca), la chiusura di via Squadroni con transenne all’altezza di via Manfredi; l’istituzione del doppio senso di circolazione per i soli residenti in via Quinziane e via Belfiore. Tutti i dissuasori di traffico (pilomat) del Centro Storico verranno alzati alle ore 19.30 e saranno abbassati, oltre i normali orari di funzionamento, dalle ore 0.30 alle ore 1.30 del giorno successivo all’evento per consentire le operazioni di cario-scarico materiali da parte degli sponsor. A partire dalle ore 15 sarà sospeso il transito in piazza Prampolini, piazza Martiri del 7 Luglio, piazza San Prospero, piazza Fontanesi, piazza Scapinelli, piazza 24 Maggio, piazza della Vittoria. Sarà chiusa via San Nicolò all’intersezione con la Via Emilia, compatibilmente con i lavori di pavimentazione in corso in via Sessi; sarà istituito il doppio senso di circolazione in via S.Nicolò e in via Sessi. Inoltre è prevista l’istituzione di percorso veicolare temporaneo in piazza Martiri del 7 Luglio, nel tratto compreso tra via Spallanzani e via Battaglione Toscano, per consentire l’accesso degli autorizzati diretti in via Sessi, via Battaglione Toscano e piazza S. Francesco. Esclusivamente in occasione del 10 luglio in Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Via S. Liberata e Via Guido da Castello escluse, sarà interrotta la circolazione stradale dalle ore 19 alle ore 1.00 del giorno successivo, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 del 10 luglio alle ore 1.00 dell’11 luglio. In altre aree del Centro Storico si svolgeranno intrattenimenti che comporteranno occupazioni dei marciapiede e restringimenti della sede stradale con il mantenimento dei normali transiti.