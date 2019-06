Climate Change 2: quali scelte energetiche?

Come muoversi e quali strategie adottare per dare risposte concrete al cambiamento climatico in corso? Se ne parla mercoledì 19 giugno alle 18.30 a Lo Spazio Nuovo (via IV Novembre 40/B, Modena) nell’incontro “Climate Change 2: le scelte energetiche” dove le associazioni del nostro territorio si confronteranno su scelte ed azioni facilmente attuabili.

Il dibattito sarà presentato da Giorgio Prampolini, presidente di Rete Economia Solidale di Modena e introdotto da Carlo Lugli, consigliere Distretto Economia Solidale di Modena con il coordinamento della Rete degli studenti medi e universitari. Interverranno: Rossella Giulia Caci di Friday for future; Massimo Tassinari della Cgil; Marco Bianchi di Enostra cooperativa di acquisti di energia; Bruno Tommasini dell’Associazione rete solare per l’autocostruzione e Lucia Fornieri dell’ Associazione Idee In Circolo.

Il tema è l’energia come bene comune da produrre e usare nel rispetto della Terra, attraverso diverse strategie come la sostituzione degli attuali sistemi energetici che usano risorse esauribili con quelle rinnovabili, che inoltre favorirebbe un maggior rispetto dei diritti umani. Dalle 17 alle 18 Magico Mundo Free laboratorio per bambini “Dalla soia alla ricotta” in collaborazione con Rete Alimentazione Ribelle, che sarà presente fino alle 19 con il mercato biologico. L’evento fa parte del progetto “Un villaggio in crescita”, sostenuto dal Quartiere 1.

L’ingresso è libero e gratuito.