Arriva myUniBo: l’app per gli studenti dell’Alma Mater

Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play la prima versione di myUniBo, l’app ufficiale dell’Università di Bologna, progettata dall’Ufficio Filiera studenti e didattica del CESIA (l’area dedicata alla progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi e servizi informatici d’Ateneo), che offre alcuni tra i servizi più importanti rivolti alle studentesse e agli studenti, a portata di mano nello smartphone. Con myUniBo si accede in modo sicuro utilizzando le proprie credenziali ufficiali di Ateneo.

MyUniBo nasce come uno strumento in continua evoluzione poichè vuole offrire nel tempo una gestione della carriera universitaria a tutto tondo, ma senza tralasciare i tre aspetti chiave dello sviluppo: semplicità, velocità e intuitività. Infatti, se al momento sono attive due card, “Il mio libretto” e il “Calendario”, nei prossimi mesi saranno aggiunte ulteriori funzioni. A luglio, verrà rilasciata la card “Pianifico le mie prove” in cui è possibile conoscere velocemente le prove dei corsi inseriti tra i preferiti. A ottobre, invece, gli studenti e le studentesse Unibo potranno accedere all’ “Orario delle lezioni” e avere a portata di mano la pianificazione dettagliata delle lezioni. Sempre con lo sguardo rivolto ai prossimi aggiornamenti, è in cantiere la progettazione di una sezione “Contatti” e di una card dedicata alle “Notizie”.

A oggi, myUniBo, oltre a essere disponibile anche in lingua inglese, possiede due pratici strumenti che permettono di svolgere azioni decisamente fondamentali per chiunque frequenti un corso dell’Alma Mater.

Da “Il mio libretto” si può accedere al proprio piano di studio, suddiviso per anni, scorrere tutti gli insegnamenti e visualizzare gli esiti degli esami sostenuti. Allo stesso modo è possibile selezionare la lista degli esami ancora da sostenere e, soprattutto, iscriversi alle prove con un solo e semplice touch. Inoltre, selezionando qualsiasi insegnamento, si possono controllare nel dettaglio le informazioni principali come date degli appelli e luoghi.

A sua volta nel “Calendario” si possono ripercorrere tutti i dettagli degli appelli a cui ci si è registrati perché, una volta prenotato l’esame, myUniBo lo riporta tra le scadenze da ricordare. Gli aggiornamenti futuri prevedono di ampliare la funzioni inserendo altri promemoria: dalla consegna del piano di studio, alla domanda di laurea e al pagamento delle tasse universitarie, passando per eventi, opportunità e bandi.

Un’importante area dell’app è quella dedicata ai messaggi dove le studentesse e gli studenti possono ricevere e leggere le comunicazioni delle docenti e dei docenti relative agli esami, come ad esempio variazione date appelli, avvisi sull’uscita dei voti finali o delle prove parziali.