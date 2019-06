Al via domani l’ottava edizione dello Youth Festival

Inizierà domani, martedì 18 giugno, e proseguirà fino a domenica 23, l’ottava edizione dello “Youth Festival”: sei giorni di musica, divertimento, sport, cultura, spettacoli e tanto altro organizzati dall’Associazione Pandora con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Regione Emilia Romagna.

Per tutta la settimana a partire dalle 18 Youth’s Bar esterno operativo con 3 punti Bar, Opening Dj-Set con Happy Hour e poi ancora lo Street Food Festival: cibo, cultura e tradizioni locali con food trucks provenienti da tutta Italia per poter gustare le tipicità delle diverse regioni del belpaese dalle 19 in poi per tutte le serate del Festival. Tornei di Calcetto Saponato e Volley Splash accompagneranno le serate fino all’ingresso degli ospiti speciali, previsti ad ogni serata.