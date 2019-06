Cerca di rubare la cassa di un bar: filmato e denunciato a San Martino in Rio

Approfittando della momentanea assenza del barista, che terminate le pulizie era uscito dalla porta posteriore per gettare il pattume, si è introdotto all’interno di un bar di San Martino in Rio, puntando dritto alla cassa. Il tentativo di prendere i soldi non è però andato a buon fine: il barista rientrato nel locale sentiva dei rumori provenire da dietro il bancone sorprendendo il ladro che, vistosi scoperto, desisteva da ulteriori intenti dandosi alla fuga. Il barista, che invano ha cercato di raggiungerlo, è comunque riuscito a vederlo riconducendolo ad un cliente saltuario del bar.

Il tentativo di furto veniva quindi denunciato dai carabinieri di San Martino in Rio che avviavano le indagini. Le immagini del sistema di video sorveglianza del paese riprendevano le varie fasi precedenti e successive al tentativo di furto, consentendo anche di immortalare il volto del ladro risultato appartenere a una persona non nota ai carabinieri di San Martino in Rio. Le indagini dei militari sono comunque proseguite ed hanno portato a rivolgere le attenzioni investigative nei confronti di un 53enne di Correggio, a carico del quale i carabinieri di San Martino in Rio acquisivano incontrovertibili elementi di responsabilità, tra i quali la perfetta corrispondenza tra il suo volto e quello immortalato dalle telecamere ed il riconoscimento ad opera del barista. Alla luce di quanto sopra il 53enne veniva denunciato per alla Procura reggiana con l’accusa di tentato furto aggravato.