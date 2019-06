Furto su auto in sosta, denunciato 51enne

I Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme hanno denunciato un 51enne italiano per tentato furto e furto aggravato. È successo ieri pomeriggio, quando i Carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona sospetta davanti dell’Ospedale Civile “Costa”, hanno individuato il 51enne all’interno del parcheggio.

Considerata l’indole criminale dell’uomo, conosciuto per i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, i militari hanno eseguito ulteriori accertamenti, scoprendo che il soggetto stava tentando di rubare all’interno delle auto dei familiari in visita ai parenti ricoverati nella struttura sanitaria.

Successivamente, i Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme hanno accertato anche il furto di un mazzo di chiavi di un’abitazione che l’uomo era riuscito a sottrarre dall’abitacolo di un’auto, gettandole via subito dopo alla vista dei militari che stavano arrivando a bordo dell’autoradio. Il mazzo di chiavi, rinvenuto nel giardino difronte all’Ospedale, è stato restituito alla legittima proprietaria.