Dovizioso, con il sesto tempo in qualifica, partirà dalla seconda fila del Gran Premio di Catalunya. Danilo Petrucci, settimo

Oggi il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista sul circuito di Montmeló (Spagna) per le qualifiche del Gran Premio di Catalunya, settimo round del Campionato Mondiale MotoGP 2019. In condizioni soleggiate, con 25 gradi nell’aria e quasi 50 sull’asfalto, Andrea Dovizioso con il sesto tempo in Q2 si è aggiudicato la seconda fila per la gara di domani, precedendo Danilo Petrucci, che apre la terza fila in settima posizione staccato di soli 67 millesimi dal compagno di squadra.

Entrambi i piloti Ducati hanno guadagnato l’accesso diretto alla Q2 chiudendo la FP3 del mattino rispettivamente in sesta e ottava posizione all’interno di una classifica caratterizzata da distacchi minimi, con i primi dieci piloti racchiusi in quattro decimi. Nonostante il progressivo aumento delle temperature e condizioni di aderenza sempre più precarie, Dovizioso nella seconda e decisiva sessione di qualifica ha pressoché eguagliato il proprio miglior tempo – siglato nella FP3 del mattino – chiudendo in 1:39.777 a 297 millesimi dalla pole position. Petrucci, oggi nettamente più a suo agio in sella alla Desmosedici GP, ha migliorato i propri riferimenti di 74 millesimi in Q2 facendo registrare un crono di 1:39.844.