Sequestrate a Bologna dai NAS 4 tonnellate di alimenti etinici

I Carabinieri del NAS di Bologna, nell’ultimo mese hanno effettuato oltre 70 accessi ispettivi

in esercizi di ristorazione etnica nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì

Cesena e Rimini. 44 le infrazioni amministrative accertate nei confronti di 20 titolari o legali rappresentanti con il sequestro di oltre 200 kg di alimenti per un valore superiore a 10.000 euro. Nel corso dei controlli sono state comminate sanzioni per un importo pari a 45.000 euro.

A Bologna sono state sequestrate 4 tonnellate di alimenti etinici, comminata una sanzione di 6000 euro al legale rappresentante di una attività di vendita all’ingrosso, con conseguente provvedimento di sospensione dell’attività di vendita e commercio del valore

complessivo di 400.000 euro.

In provincia di Ravenna sospesa attività di commercializzazione all’ingrosso di alimenti

etnici del valore di 300.000 euro.