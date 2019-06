Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 15 giugno

Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per nubi alte e sottili con buone condizioni di soleggiamento. Possibilità di isolati rovesci pomeridiani per addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, più probabili sui rilievi. Temperature: in lieve aumento: minime comprese tra 17 e 22 gradi, massime tra 29 gradi della costa riminese e 32/34 gradi della pianura interna. Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa. Prevalentemente meridionali sui rilievi. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)