Insediata la nuova Conferenza metropolitana dei sindaci

Si è tenuta oggi a Palazzo Malvezzi la prima riunione della Conferenza dei sindaci della Città metropolitana in gran parte rinnovati dopo le ultime elezioni amministrative. Dei 55 comuni della città metropolitana 46 sono andati al voto domenica 26 maggio e di questi 28 sono sindaci al primo mandato e 18 quelli uscenti e riconfermati al secondo mandato amministrativo.

Questo l’elenco completo dei 55 sindaci della Conferenza metropolitana:

Alto Reno Terme (Giuseppe Nanni) – Anzola dell’Emilia (Giampiero Veronesi) – Argelato (Claudia Muzic) – Baricella (Omar Mattioli) – Bentivoglio (Erika Ferranti) – Bologna (Virginio Merola) – Borgo Tossignano (Mauro Ghini) – Budrio (Maurizio Mazzanti) – Calderara di Reno (Giampiero Falzone) – Camugnano (Marco Masinara) – Casalecchio di Reno (Massimo Bosso) – Casalfiumanese (Beatrice Poli) – Castel d’Aiano (Alberto Nasci) – Castel del Rio (Alberto Baldazzi) – Castel di Casio (Marco Aldrovandi) – Castel Guelfo di Bologna (Claudio Franceschi) – Castel Maggiore (Belinda Gottardi) – Castel San Pietro Terme (Fausto Tinti) – Castello d’Argile (Alessandro Erriquez) – Castenaso (Carlo Gubellini) – Castiglione dei Pepoli (Maurizio Fabbri) – Crevalcore (Marco Martelli) – Dozza (Luca Albertazzi) – Fontanelice (Gabriele Meluzzi) – Gaggio Montano (Maria Elisabetta Tanari) – Galliera (Stefani Zanni) – Granarolo dell’Emilia (Alessandro Ricci) – Grizzana Morandi (Franco Rubini) – Imola (Manuela Sangiorgi) – Lizzano in Belvedere (Sergio Polmonari) – Loiano (Fabrizio Morganti) – Malalbergo (Monia Giovannini) – Marzabotto (Valentina Cuppi) – Medicina (Matteo Montanari) – Minerbio (Roberta Bonori) – Monte San Pietro (Monica Cinti) – Molinella (Dario Mantovani) – Monghidoro (Barbara Panzacchi) – Monterenzio (Ivan Mantovani) – Monzuno (Bruno Pasquini) – Mordano (Nicola Tassinari) – Ozzano dell’Emilia (Luca Lelli) – Pianoro (Franca Filippini) – Pieve di Cento (Luca Borsari) – Sala Bolognese (Emanuele Bassi) – S Benedetto Val di Sambro (Alessandro Santoni) – San Giorgio di Piano (Paolo Crescimbeni) – San Giovanni in Persiceto (Lorenzo Pelegatti) – San Lazzaro di Savena (Isabella Conti) – San Pietro in Casale (Claudio Pezzoli) – Sant’Agata Bolognese (Giuseppe Vicinelli) – Sasso Marconi (Roberto Parmeggiani) – Valsamoggia (Daniele Ruscigno) – Vergato (Giuseppe Argentieri) – Zola Predosa (Davide Dall’Omo).