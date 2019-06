Europei di calcio under 21: a Reggio Emilia attivato un servizio di navetta gratuita

In occasione dei Campionati Europei under 21 di calcio che vedranno lo svolgimento di 4 partite allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, nei giorni 16-19-22-27 giugno Seta attiverà un servizio gratuito di navetta che collegherà il centro storico con lo stadio. La navetta partirà da via Nobili e raggiungerà piazzale Atleti Azzurri d’Italia senza effettuare fermate intermedie.

I giorni e gli orari di operatività sono i seguenti.

Domenica 16 giugno (partita Polonia-Belgio) e mercoledì 19 giugno (partita Spagna-Belgio): servizio attivo dalle 16,00 alle 18,00 (direzione centro-stadio) e dalle 20,30 alle 21,30 (direzione stadio-centro).

Sabato 22 giugno (partita Italia-Belgio) e giovedì 27 giugno (partita di semifinale): servizio attivo dalle 18,30 alle 20,30 (direzione centro-stadio) e dalle 23,00 alle 24,00 (direzione stadio-centro).

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.setaweb.it, o contattare il call center di SETA al numero 800 000 216. E’ inoltre disponibile il servizio di informazioni via WhatsApp al numero 334 2194058.