Torna la rassegna culturale nel cortile di villa Giacobazzi

Inizierà sabato prossimo, 15 giugno, il programma culturale estivo a Villa Giacobazzi realizzato dal Servizio programmazione culturale grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. “Incontri con la musica e la letteratura alla Corte di villa Giacobazzi” è il titolo della rassegna che prevede 8 appuntamenti da sabato e fino al 22 Luglio prossimo.

Si parte sabato con una serata musicale dedicata a Giorgio Gaber con “Quando c’era ancora Gaber”, proposta dall’Associazione G.S.C.R. di Pazzano con la band musicale Aut Aut diretta da Mauro Malavasi: uno spettacolo musical-teatrale che vuole in omaggio al grande cantautore milanese, attraverso alcune tappe del suo teatro-canzone.

Si continua il 17 giugno con la musica classica proposta dall’Associazione Preludio: la prima di due “Chiacchierate Concerto” con il Maestro Stefano Malferrari al pianoforte e il Maestro Gen Llukaci al violino, dedicata a Beethoven, per conoscere i grandi autori della musica classica attraverso l’ascolto delle melodie eseguite al pianoforte e al violino.

“Titanic: una storia” è il titolo della terza serata, in programma il 22 giugno, proposta dall’Associazione Circolo Amici della lirica, con Claudio Ughetti alla fisarmonica, Cristina Vivi al flauto, Isabella Dapinguente e Maurizio Casini, rispettivamente voce recitante e voce narrante. Un recital che racconta la vicenda del naufragio del Titanic avvenuto nel 1912, immaginando nuovi personaggi e nuove riflessioni sul momento storico e sui parallelismi possibili per emozionare in modo nuovo lo spettatore.

La musica femminile sarà la protagonista del concerto del 26 giugno, proposto dall’Associazione Circolo Artemisia, dal titolo “Ragazze Ribelli” Canzoni e poesie di donne libere. Protagoniste i brani di Patty Pravo e Loredana Bertè, eseguiti dalle voci femminili di alcune straordinarie cantanti dirette da Marco Dieci.

Lunedì 1 luglio inizia poi la rassegna letteraria “Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 3 serate”: 3 serate con lo scrittore Paolo Di Paolo realizzate dal Servizio programmazione culturale e dal Servizio Biblioteca in collaborazione con Associazione G. Biasin. La prima serata è dedicata a “Delitto e castigo” di Fedor Dostoevskij; Elsa Morante e “L’isola di Arturo” saranno invece le protagoniste della serata di lunedì 8 luglio, mentre il 15 luglio Paolo Di Paolo parlerà di “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. Le tre serate, nel corso delle quali l’Associazione Quinta Parete leggerà brani degli autori, sono realizzata grazie alla collaborazione di Romano Montroni, che dal 2013 collabora con il Servizio programmazione culturale nella rassegna letteraria nella Corte di Villa Giacobazzi.

Si chiude il 22 luglio con la seconda delle “Chiacchierate Concerto” con il Maestro Stefano Malferrari al pianoforte e il Maestro Gen Llukaci al violino, dedicata a Schubert.

Tutte le iniziative avranno inizio alle 21, l’ingresso sarà libero e gratuito.

Durante le serate sarà attivo il punto ristoro con tigelle e bevande a cura di Anffas e Officina delle idee.