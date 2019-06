Sulla Diramazione per Ravenna, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 15 giugno, per chi è diretto verso Ravenna, sarà chiuso il tratto tra Fornace Zarattini ed il nodo D14/SS16, verso Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini e percorrere la viabilità ordinaria in direzione di Ravenna.