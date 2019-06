Sant’Ilario a tutta Fiera

Domenica 16 giugno torna a Sant’Ilario d’Enza la Fiera di Primavera promossa dall’Amministrazione Comunale. La manifestazione era stata rinviata a maggio a causa del maltempo.

Le strade del centro saranno occupate dal Mercato Straordinario. In via Libertà appuntamento classico con i produttori agricoli e gli artisti dell’ingegno mentre attorno al Grattacielo spazio al mercatino dell’artigianato.

Tra le principali attrazioni la “Via dei Bambini” (via Matteotti) con i “Giochi di una volta” e il circuito Triciclo Grillo. Sempre in via Matteotti musica con “Che storia !!!” canzoni anni 60-70 con I Posteri (ore 16.00) a cura de “Il Paese che Canta” e la mostra fotografica sulla vecchia Sant’Ilario al negozio Green Store. Altri appuntamenti fissi quelli con le esibizioni di Nishiyama Karate e Haikido Italia (Piazza Me.Fa.), e il gnocco, i salumi e i prodotti dell’artigianato del Centro Airone.

Negli spazi rinnovati di piazza Repubblica attrazioni per bambini, l’esposizione di moto e bici del negozio Zanichelli, il concorso “La Regina dei capelli lunghi” presentato da “Lunghezza Vitale” (ore 17.00) e la performance di Tango Argentino con il gruppo “Giotango” (ore 18.15). Piazza IV novembre sarà il luogo delle associazioni con “Volontariato in Fiera” e il doppio concerto della Compagnia del Vino (mattino e pomeriggio).

Fin da venerdì in piazza Repubblica arriva la Festa Bavarese-Beer Fest con degustazioni di piatti tipici della cultura Bavarese e un patio di gazebi adornati con gadged in stile Oktoberfest. L’offerta culinaria spazia dal classico web wurstel e crauti allo stinco alla brace servito con patate al forno, pollo cotto a legna di faggio e taglieri di speck e formaggi tipici. Non mancheranno i famosi brezel al malto, il tutto sarà accompagnato dalla birra Paulaner la più famosa e più buona della cultura bavarese, servita rigorosamente da dolci ragazze in costume tipico. Il tutto si svolgerà in un clima di convivialità con sottofondo di musica classica popolare bavarese. Due gli appuntamenti musicali serali: venerdì 14 arrivano i Keily’s Folk da oltre 10 anni una delle migliori irish folk band italiane; sabato 15 sarà la volta dei On The Mend, band toscana che propone un mix di country, western e canzone d’autore.

Tra gli eventi collaterali venerdì 14 la serata SlotFreER al Centro Airone con lo spettacolo “All’alba vincerò” e la musica del gruppo R.C.A.

Per informazioni: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it