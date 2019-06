Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate; nel pomeriggio addensamenti sui rilievi con possibilità di fenomeni temporaleschi a ridosso dei rilievi appenninici. Temperature: in lieve aumento; minime comprese tra 16-18 gradi delle aree emiliane e 19-22 gradi del settore costiero. Massime comprese tra 30 e 33 gradi. Venti: deboli orientali in pianura, moderati con rinforzi, provenienti da sud, sui rilievi. Mare: poco mosso.

(Arpae)