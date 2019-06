L’offerta culturale casalgrandese prosegue al castello di Casalgrande Alto

Teatro De André e Comune organizzano infatti la rassegna “Notti al Castello”, in programma da giovedì 27 giugno a sabato 6 luglio. Sei le serate in programma, precedute ed accompagnate dai sapori di tigelle, piadine e torte, col punto ristoro aperto dalle 20.00.

Si parte il 27 giugno con la presentazione di “Veleno”, libro di Pablo Trincia che narra la storia di una contorta vicenda giudiziaria.

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.15, ad ingresso gratuito.

La settimana successiva spazio invece alla rassegna Mundus del Casalgrande Jazz Festival, giunta alla 20° edizione.

Tre le serate in programma, col prezzo dei biglietti fissato a 8 euro ed inizio alle ore 21.30: apertura martedì 9 luglio con “Tango nuevo rivisited”, del trio Javier Girotto, Gianni Iorio e Alessandro Gwis. Due giorni dopo (giovedì 11) musica cubana e venezuelana si incontrano grazie ai suoni di Omar Sosa e Gustavo Ovalles. Chiusura venerdì 12 con la cantante e violinista Yilian Canizares.

In caso di pioggia, i concerti si terranno presso il teatro De André di Casalgrande.