Il Gruppo Hera dona pc anche alle scuole del territorio modenese

Sono passate poche settimane dalla conclusione delle attività della Grande Macchina del Mondo e di Un Pozzo di Scienza, i progetti di educazione ambientale promossi dal Gruppo Hera che hanno coinvolto con laboratori, workshop e concorsi a premi oltre 100 mila studenti del territorio emiliano-romagnolo. Ora è tempo di premi. La multiutility, attraverso la propria società di telecomunicazioni Acantho, ha destinato 220 computer agli istituti finalisti nei concorsi “Ti piace l’idea?” e “Click Day”, che si sono svolti a chiusura dei progetti didattici e che hanno messo alla prova gli studenti emiliano romagnoli delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Nel modenese le scuole finaliste, che si sono aggiudicate 70 pc, sono state 12.

Si tratta di un’iniziativa che mette al centro l’attenzione di Hera per il tema del riuso di beni, centrale nell’ottica della transizione verso un’economia circolare e sostenibile. Alle scuole, infatti, verranno donati i pc usati della multiutility, fissi e portatili, ma ancora in buono stato: così si riduce la produzione e lo smaltimento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e allo stesso tempo si fornisce un sostegno alle scuole portando nelle aule strumenti ancora funzionanti e utilizzabili per finalità didattiche.

“Ti piace l’idea?”, premiata la creatività di sette scuole nel modenese

Tutte le classi che hanno inviato la loro candidatura a “La Grande Macchina del Mondo” hanno avuto la possibilità di partecipare al nuovo concorso Ti piace l’idea?, con cui Hera ha invitato gli studenti, con la partecipazione attiva dei comitati dei genitori, a immaginare eco-idee e buone pratiche per rendere sostenibile il proprio istituto scolastico. Tra i 16 finalisti complessivi sul territorio, quasi la metà sono istituti primari modenesi: precisamente parliamo del Capuana e del Leonardo Da Vinci di Sassuolo, del Montecuccoli di Guiglia, del Francesca Bursi di Fiorano Modenese, del Marconi di Castelfranco Emilia, del San Giovanni Bosco e dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena.

“Click Day”, nel concorso all’ultima domanda si distinguono cinque scuole della provincia

Il Click Day è il concorso finale di “Un Pozzo di Scienza”: una sfida tutta digitale focalizzata sui temi trattati durante il percorso. Tra le 30 classi finaliste sul territorio, 5 appartengono a istituti superiori modenesi, che si sono aggiudicate due pc a classe. I 10 computer andranno al liceo Muratori San Carlo, all’IIS Alessandro Volta, all’IIS Fermo Corni, all’ITIS Enrico Fermi e al Liceo Scientifico Statale Wiligelmo, e all’IIS Alessandro Volta di Sassuolo.