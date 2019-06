Con la droga nella panciera: pusher arrestato a Bologna

Ieri sera, durante un controllo antidroga della Polizia di Stato in zona universitaria, è stato fermato un uomo che si aggirava con fare sospetto in via Marsala. L’uomo, identificato in un gambiano di 32 anni con precedenti specifici, è stato trovato con una fascia elastica al cui interno vi erano un etto di marijuana, due grammi di hashish e venti euro. Il trentaduenne è stato quindi arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio.

Durante un appostamento in via Zamboni, gli uomini della squadra mobile hanno arrestato altri quattro pusher, tutti marocchini tra i 21 e i 35 anni, sorpresi a vendere droga. In totale i quattro avevano addosso quindici grammi di cocaina e circa mille euro in contanti.