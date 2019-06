Cena e spettacolo teatrale, sabato sera lungo via Statale a Spezzano

Promossa dalle Associazioni Leongatto e Fiera San Rocco, sabato 15 giugno a Spezzano si rivive una “storia” generazionale con una cena i cui commensali, tutti mischiati fra loro, sono nonni, genitori, figli, nipoti, amici e parenti vari. I telefonini non sono ammessi, perché si deve parlare e riscoprire storie del proprio paese, dove si è nati o si è venuti a stare. L’appuntamento è in via Statale, davanti alla Piazza Falcone & Borsellino, alle ore 19.

L’happening, nella seconda parte con inizio alle 21,30, proporrà, a ingresso libero, la 24° puntata di “Andam a vegg”, spettacolo che, pur mantenendo una sua originale continuità narrativa del passato, si rinnova nei contenuti di serata in serata, alternando un cast musicale, ospiti e antiche tradizioni contadine. Il territorio comunale di Fiorano Modenese è l’elemento che salda le diversità dei protagonisti e la varietà delle storie, legati da una vena umoristica e satirica che richiama sempre un grande pubblico.

Sul palco, sabato sera, alla presenza del giornalista Luigi Giuliani, si alterneranno Cesira, l’Oca di Cavola assieme a Enzo Fontanesi, Giuliana Cuoghi, Donato Gualmini e due complessi musicali con cantanti locali. Una serata da non perdere.

(immagine d’archivio)