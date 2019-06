Cielo sereno su tutta la regione per l’intera giornata. Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra 16 gradi della pianura occidentale e i 19/20 gradi della costa; massime tra 29 e 31 gradi delle città emiliane e 28/30 gradi del settore costiero. Venti: deboli occidentali al mattino con qualche rinforzo sulla costa, deboli orientali al pomeriggio. Mare: poco mosso, mosso al largo in mattinata.

(Arpae)