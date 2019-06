Ottima MDS Panariagroup ai Campionati Italiani Master su strada di Genova

Perfetta rappresentanza dell’Atletica MDS Panariagroup quest’anno ai Campionati Italiani Master dei 10 chilometri su strada. Sul lungomare di Corso Italia, a Genova, dopo tanto sudore e durissimi allenamenti vediamo trionfare come campionessa della categoria SF45 Daniela Ferraboschi, che sbaraglia le avversarie con un tempo di 38’42”. Non da meno però Patrizia Martinelli al secondo posto della categoria SF55, né Carmen Pigoni per poco fuori dai 10 assoluti.

Anche al maschile non si scherza, con Tommaso Manfredini sul podio col suo notevolissimo 5° posto assoluto. Un ottima gara anche per Andrea Spadoni ed Emanuele Meteori.